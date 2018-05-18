Новые правила начислений субсидий. Кто останется без льготы?

Пенсионерка Ольга Вячеславовна оформила субсидию несколько лет назад, когда оплачивать коммуналку по действующим тарифам уже не могла. В районное управление соцзащиты пришла, чтобы разобраться с документами из-за появления долгов. О новых правилах начисления субсидии еще ничего не слышала. Но надеется, что помощь от государства будет получать и дальше. Говорит - уже сейчас сумма, которая приходит в квитанциях за "коммуналку" вдвое больше, чем её пенсия.

Ольга Вячеславовна, пенсионерка:

Я просто не знаю какие новые правила. Я ее не переоформляла она у меня автоматически переоформлялась. Просто вот сейчас с возникшей задолжностью – мне приходится вот этим заниматься. Я не знаю, как работающие люди, но пенсионеры без этого просто не выживут, понимаете? И если вдруг, как что-то , где-то ее отменят, нам хоть на улицу иди и продавай жилплощадь.

Изменения в порядке назначения субсидии начали действовать 1 мая. Нововведений на этот раз много, отмечают в управлениях соцзащиты. В автоматическом режиме государственную помощь пересчитают только тем получателям, у которых не произошло изменений в имущественном положении, составе семьи или ежемесячных доходах. Другим приедтся подавать новое заявление и декларацию. Теперь семья должна декларировать доходы всех людей -мужа, жены и несовершеннолетних детей, даже тех. которые пописаны по другому адресу. А также сообщить органам социальной защиты о наличие траснпортного средства, с даты выпуска которого прошло только 5 лет, кроме мопеда. Если кто-то из членов семьи таким владеет - помощь на оплату коммунальных услуг не назначат. Откажут в её назначении также владельцам большой жилплощади.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты населения ХОГА:

Якщо той громадянин, який хоче звернутися за отриманням субсидії або отримував її в минулому році, має квартиру яка більша за 120 метрів квадратних або будинок, який більший за 200 метрів квадратних, вони автоматично втрачають право на отримання субсидій і може навіть не звертатися до управлінь соціального захисту населення, їм буде відмовлено.

Также изменен период назначения льготы. Если ранее это происходило раз в год и отдельно специалисты расчитывали её размер на летний и зимний период, то теперь будут делать это дважды в год. Кроме того, теперь без субсидии могут остаться люди, которые достигли 18 лет, официально не трудоустроены и не стоят на учете в центре занятости. Им автоматически посчитают доходы в размере трех прожиточных минимумов, а это коло 5 тысяч гривен. Исключение - студенты, которые обучаются на дневной форме. Во время визита Премьер-министра Украины Владимир Гройсман отметил, что на данный момент главная задача чиновников - предоставить возможность платить меньше за "коммуналку"тем украинцам, которые действительно нуждаются в помощи.



Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины:

Майже 7 мільйонів українських господарств отримали цю підтримку. Але ми знаємо, що є випадки, коли цими державними ресурсами зловживають ті, хто їх не потребує, і наше завдання сьогодні змінити систему таким чином, щоб ефективно захистити тих, хто потребує цієї підтримки. Тому що людям важко зараз сплачувати за газ, за електроенергію, за житлово-комунальних послуг. Ми маємо надати цю можливість.

В то же время, в Кабмине инициативу Минсоцполитики поддержали не все. В частности, вице-премьер Павел Розенко подчеркнул, что будет настаивать на отмене новых правил или их корректировки. Поскольку одновременно с исключения из писка получателей льготы тех, кто злоупотреблял государственной помощью, в зону риска попадут и люди, которые действительно нуждаются в назначении субсидии. В частности, это касается пенсионеров с небольшими доходами, которые живут в больших помещениях десятками лет, или же большие семьи, которые живут в частном доме площадью больше, чем 200 квадратных метров, и не имеют возможности приобрести другое жилье. Ведь придется выбирать - мерзнуть или продавать помещение. Также без субсидии после нововведений могут остаться люди, которые живут в селах и не могут найти работу из-за постоянного ухода за больными родственниками.