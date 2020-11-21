Новые штрафы за отказ носить маску: кто и как в Украине может наказывать нарушителей

В Украине правоохранители и уполномоченные лица с сегодняшнего дня, 21 ноября, имеют право штрафовать граждан за отказ носить маски в общественных местах.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

За отказ надевать защитные маски наказывать штрафом в размере от 170 до 255 гривен. Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на селекторном совещании рассказал, как правоохранители будут следить за соблюдением масочного режима.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решение в отношении физических лиц, которые находятся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - сказал он.

Отмечается также, что в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение бизнесом решения правительства о "карантине выходного дня".

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать карантин выходного дня.