На Харьковщине COVID-19 выявили у 88 медиков, скончалась еще одна харьковчанка

На Харьковщине за последние сутки лабораторно подтверждено 380 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По его данным, за последние сутки было подтверждено 19 случаев заболевания - в Харькове, а также в Волчанском, Змиевском, Дергачевском, Харьковском и Первомайском районах области.
Напомним, ранее сообщалось, о 16 новых случаях заболевания коронавирусом в Харьковской области.⠀
Госпитализированы с COVID-19 153 человека (из них 4 - на кислородной поддержке), 180 находятся на самоизоляции.⠀
С подозрением на COVID-19 госпитализированы 86 человек, 31 - на самоизоляции.
По данным главы ХОГА, подтвержден диагноз у 88 медиков.
«К сожалению, скончался еще один человек - харьковчанка 1956 г.р.», - сообщил Кучер.⠀
Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 693 случая подозрений на COVID-19 (+26 за последние сутки), из них:
▪ 380 случаев подтверждено;
▪ 196 случаев опровергнуты;
▪ 37 людей выздоровели;
▪ 10 человек умерли.
Также глава ХОГА отметил, что после уточнения областным Лабцентром данных по географии заболеваемости и возраста нескольких пациентов в график внесены изменения.