На Харьковщине COVID-19 выявили у 88 медиков, скончалась еще одна харьковчанка

05 мая 2020 г. 15:25
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На Харьковщине за последние сутки лабораторно подтверждено 380 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его данным, за последние сутки было подтверждено 19 случаев заболевания - в Харькове, а также в Волчанском, Змиевском, Дергачевском, Харьковском и Первомайском районах области.

Напомним, ранее сообщалось, о 16 новых случаях заболевания коронавирусом в Харьковской области.⠀

Госпитализированы с COVID-19 153 человека (из них 4 - на кислородной поддержке), 180 находятся на самоизоляции.⠀

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 86 человек, 31 - на самоизоляции.

По данным главы ХОГА, подтвержден диагноз у 88 медиков.

«К сожалению, скончался еще один человек - харьковчанка 1956 г.р.», - сообщил Кучер.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 693 случая подозрений на COVID-19 (+26 за последние сутки), из них:

▪ 380 случаев подтверждено;

▪ 196 случаев опровергнуты;

▪ 37 людей выздоровели;

▪ 10 человек умерли.

Также глава ХОГА отметил, что после уточнения областным Лабцентром данных по географии заболеваемости и возраста нескольких пациентов в график внесены изменения.

 

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