Новые смертельные случаи COVID-19 на Харьковщине: умершие имели сопутствующие заболевания

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 44 случая заболевания COVID-19.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, новые случаи заболевания зафиксированы у жителей Харькова, а также Богодуховского, Великобурлукского, Дергачевского, Зачепиловского, Змиевского, Купянского, Первомайского, Чугуевского, Харьковского районов области.⠀

Среди лиц, у кого подтверждена коронавирусная инфекция - 276 госпитализированы (из них в реанимации находятся 7 человек - 1 подключен к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске). 364 человека с подтвержденным диагнозом находятся на самоизоляции.⠀

«С подозрением на коронавирус госпитализированы 120 человек, 32 на самоизоляции.

К сожалению, умерли два человека - 73-летняя харьковчанка и 60-летний харьковчанин. У всех были сопутствующие заболевания, в частности, гипертоническая болезнь», - написал Кучер.⠀

По данным главы ХОГА, согласно эпидемиологическим расследованием, среди заболевших - 188 медиков.

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 1200 случаев подозрения на COVID-19 (+56 за последние сутки), из них:

▪ 757 случаев подтверждены;

▪ 291 подозрение опровергнуто;

▪ 94 человека выздоровели;

▪ 23 человека умерли.