Новые вольеры для животных обойдутся Харьковскому зоопарку в 74 млн грн.

08 апреля 2020 г. 14:05
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Харьковский зоопарк потратит 74,3 миллиона гривен на реконструкцию открытых вольеров для львов, гиен и сооружение мест содержания для рогатых ворон. Соответствующий тендер опубликован на портале электронных закупок ProZorro. 

Согласно документации, фирма-подрядчик обязуется до 31 декабря 2021 года снести старые вольеры для хищников и на их месте обустроить новые места содержания животных. Кроме того, зоопарк заказал укладку почвенного покрытия, создание подъездов и тротуаров. Запланировано строительство открытых вольеров для львов, обустройство мест содержания для пятнистых гиен и сетчатого вольера для рогатых ворон. После завершения строительства и реконструкции на территории разобьют газон и посадят сосну, дуб, клен, березу, черемуху и другие виды деревьев.

Конечный срок подачи предложений — 20 апреля, а выполнения работ — 31 декабря 2021 года. 

 

 

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