Новые возможности для Большой Даниловки: "Харьковоблэнерго" осуществило реконструкцию

28 марта 2019 г. 21:51
Автор: Кристина Асыка
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Внезапное отключение света и большое количество аварийных ситуаций из-за погодных условий - с такими жалобами все чаще стали обращаться к «Харьковоблэнерго» жители Большой Даниловки. А еще, говорят они, зимой часто были вынуждены сидеть еще и без тепла, ведь во многих домах подключена система электрического отопления. Поэтому, учитывая эти обращения, специалисты компании провели работы по улучшению качества электросетей.

Денис Небожин, ст. мастер Центрального отделения: 

Благодаря применению современных технологий, работы, связанные с реконструкцией нашего оборудования, позволят обеспечить наших потребителей качественным и надежным электроснабжением при любых погодных условиях и в любое время года.

Рабочие «Харьковоблэнерго» подключили дополнительные ветви электропередач, благодаря чему, теперь наиболее отдаленные потребители района смогут получать в свои дома электричество без перебоев. Виталий, житель Большой Даниловки, рассказывает, из-за того, что район сейчас активно застраивается - в его доме все время пропадал свет. Проблема решилась только после проведенной работы.

Виталий Касинов, житель Даниловки:

Отключений нет. Напряжение постоянное. Несмотря на то, что и холодная зима, и весна заканчивается с морозами, и прибывает сюда пополнение людей - проблем никаких нет. Всё сработано очень чётко.

К тому же, проведенная реконструкция позволит и в дальнейшем присоединять новых потребителей, не снижая при этом качество услуг.

Видео: 

Масштабная реконструкция электросетей в Харьковской области - 28.03.2019

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