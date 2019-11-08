Новые возможности государственной службы занятости

Государственная служба занятости реформируется. Ее председатель Ольга Макогон осуществила первый свой рабочий визит в Харьков. Она ознакомилась с ситуацией в городе и рассказала про новации.

Директор Государственного центра занятости Ольга Макагон посетила с рабочим визитом Харьковскую область, побывав в центре профессионально-технического образования в Дергачах, и в городском центре занятости в Харькове. Также ей были представлены планы по созданию центра профессиональной ориентации.

Ольга Макогон, директор Государственного центра занятости:

Поперш за все я вчергове отримала задоволення від відкриття того, на що здатна служба зайнятості і які можливості ми можемо запропонувати. Дійсно, дуже багато досвіду має бути поширено на всю територію України.

Определенные наработки будут реализованы на государственной уровне. Они дополнят уже внедренные изменения службы занятости.

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости:

Ми отримаємо найголовніше - головні ричаги впливу ситуації на ринку праці. Тобто не просто виплати допомоги по безробіттю - пасивної виплати, а розвиток активних програм сприяння зайнятості.

Это, по мнению Владимира Миненко, позволит развиваться более динамично и решать актуальные проблемы. Все возможности должен зафиксировать новый закон о занятости населения, в разработке которого участвует служба занятости.

