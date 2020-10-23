Новый антирекорд и новое зонирование: что изменится на Харьковщине

693 новых случая коронавируса в Харьковской области за сутки, а в целом - 7517 по всей Украине - и это новый антирекорд по количеству больных. В Украине готовятся открывать дополнительные больницы, принимающие больных с COVID-19. В Минздраве сообщили, что медицинским учреждениям во всех регионах перечислили более 5 миллиардов гривен на лечение пациентов. Кроме того, больницы полностью получили средства для выплаты введенных с 1 сентября надбавок медицинским работникам.

Максим Степанов, министр здравоохранения:

Підкреслюю: всі заклади охорони здоров'я отримали кошти передбачені для виплати надбавок. Як за вересень - це 1 млрд 270 млн 589 тис грн, і вже за жовтень - 1 млрд 179 млн гривень. Продовжується перерахування коштів, щоб не було жодної затримки з виплатою заробітної плати і цих надбавок.

Карантинное зонирование в Украине обновили. Большинство районов Харьковщины - "оранжевые". Однако в "красной" остались города Харьков и Люботин, Богодуховский, Первомайский и Лозовской районы области. К ним с понедельника присоединится Золочевский район.

Ирина, харьковчанка:

Я считаю, что все нормально. Действительно, должны быть какие-то защитные меры. которые, по-моему, в Харькове есть, поэтому все нормально.

Алла, харьковчанка:

Я работаю в поликлинике, я придерживаюсь. Все одевают маски, заходят, без масок не заходят, и температуру я еще им меряю.

Сергей, харьковчанин:

Ужесточать карантин не вижу смысла. Я бы продолжал, как на сегодняшний день есть. Будем все довольны. Нужно придерживаться мер, которые на сегодняшний день введены, и все будет нормально у нас.

И хотя "красная зона" предполагает строгий карантин, пока о жестких ограничениях в регионе речь не идет, отметили областные чиновники. В ближайшее время на Харьковщине даже разрешили работать кинотеатрам, правда, с соблюдением всех санитарных правил, которые диктует пандемия. Также - проводить учебно-тренировочную работу спортсменов, которые входят в состав национальных сборных.

Если ситуация с заполненностью больниц и количеством новых случаев СOVID-19 ухудшится - действующие правила снова будут пересматривать.