Новый антирекорд по COVID-19 в Украине: 5397 новых заболевших за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 5397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, отметив, что это антирекорд количества новых заболевших за сутки.

«8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4690 летальных, 108233 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5397 новых случаев. Всего проведено 2489702 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2263 пациента». – сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 7197 случаев;

Волынская область - 9199 случаев;

Днепропетровская область - 7994 случая;

Донецкая область - 5118 случаев;

Житомирская область - 7457 случаев;

Закарпатская область - 10473 случая;

Запорожская область - 5007 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 693 случая;

Кировоградская область - 1234 случая;

г. Киев - 25896 случаев;

Киевская область - 10 490 случаев;

Львовская область - 21923 случая;

Луганская область - 1480 случаев;

Николаевская область - 4154 случая;

Одесская область - 15704 случая;

Полтавская область - 3685 случаев;

Ривненская область - 13 798 случаев;

Сумская область - 6197 случаев;

Тернопольская область - 14 979 случаев;

Харьковская область - 22 712 случаев;

Херсонская область - 1636 случаев;

Хмельницкая область - 7732 случая;

Черновицкая область - 15 757 случаев;

Черкасская область - 5153 случая;

Черниговская область - 5066 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 октября в Центр поступило 5790 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 312 837 сообщений о подозрении на COVID-19.