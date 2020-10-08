Новый антирекорд по COVID-19 в Украине: 5397 новых заболевших за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 5397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в Минздраве Украины, отметив, что это антирекорд количества новых заболевших за сутки.
«8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4690 летальных, 108233 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5397 новых случаев. Всего проведено 2489702 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2263 пациента». – сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 7197 случаев;
Волынская область - 9199 случаев;
Днепропетровская область - 7994 случая;
Донецкая область - 5118 случаев;
Житомирская область - 7457 случаев;
Закарпатская область - 10473 случая;
Запорожская область - 5007 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 693 случая;
Кировоградская область - 1234 случая;
г. Киев - 25896 случаев;
Киевская область - 10 490 случаев;
Львовская область - 21923 случая;
Луганская область - 1480 случаев;
Николаевская область - 4154 случая;
Одесская область - 15704 случая;
Полтавская область - 3685 случаев;
Ривненская область - 13 798 случаев;
Сумская область - 6197 случаев;
Тернопольская область - 14 979 случаев;
Харьковская область - 22 712 случаев;
Херсонская область - 1636 случаев;
Хмельницкая область - 7732 случая;
Черновицкая область - 15 757 случаев;
Черкасская область - 5153 случая;
Черниговская область - 5066 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 октября в Центр поступило 5790 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 312 837 сообщений о подозрении на COVID-19.