Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: Минздрав обещает принять меры

Из-за вспышки коронавируса в Украине министр здравоохранения Максим Степанов предложит определенные меры. Об этом он заявил на брифинге.

Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать "проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни". Впрочем, он не уточнил, какие именно.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки", - заявил Степанов.

По его словам, из-за повышения числа инфицированных министерство будет предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев.

Степанов добавил, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

"Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет", - заявил он.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, почти 700 новых случаев.