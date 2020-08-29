Новый антирекорд: в Украине за сутки выявили 2481 случай COVID-19

29 августа 2020 г. 10:03
Источник: РБК-Украина

В Украине за последние сутки подтвердили 2481 случай COVID-19, что является новым антирекордом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезнь, из которых 1055 - за последние 24 часа.

Умерли от вируса 2492 человека, в том числе 41 за вчера.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+265), Харьковской области (+247), в Тернопольской области (+227), Львовской области (+190 случаев).

Напомним, вчера в Украине также зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки, однако сегодня выявили на 43 случая больше.

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