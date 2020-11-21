Новый антирекорд: в Украине за сутки зарегистрировали 14580 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали 14580 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
"14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 1 761 человек, летальных случаев – 215, выздоровели – 7 989 человек", – написал он в Фейсбук.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине по состоянию на утро субботы составило 612 665 человек, 10 813 человек от COVID-19 умерли, выздоровели - 282 313 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213), а также Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 57807 случаев;
Винницкая область - 15 164 случая;
Волынская область - 21 131 случай;
Днепропетровская область - 27544 случая;
Донецкая область - 19 685 случаев;
Житомирская область - 25 664 случая;
Закарпатская область - 21 165 случаев;
Запорожская область - 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
Киевская область - 29 380 случаев;
Кировоградская область - 4142 случая;
Луганская область - 5617 случаев;
Львовская область - 40 416 случаев;
Николаевская область - 14 607 случаев;
Одесская область - 36 727 случаев;
Полтавская область - 17 942 случая;
Ровенская область - 27 539 случаев;
Сумская область - 21 833 случая;
Тернопольская область - 25 259 случаев;
Харьковская область - 50 784 случая;
Херсонская область - 8359 случаев;
Хмельницкая область - 25 820 случаев;
Черкасская область - 17 149 случаев;
Черновицкая область - 30 636 случаев;
Черниговская область - 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 14575 заболевших коронавирусом.