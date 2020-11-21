Новый антирекорд: в Украине за сутки зарегистрировали 14580 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали 14580 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 1 761 человек, летальных случаев – 215, выздоровели – 7 989 человек", – написал он в Фейсбук.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине по состоянию на утро субботы составило 612 665 человек, 10 813 человек от COVID-19 умерли, выздоровели - 282 313 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213), а также Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 57807 случаев;

Винницкая область - 15 164 случая;

Волынская область - 21 131 случай;

Днепропетровская область - 27544 случая;

Донецкая область - 19 685 случаев;

Житомирская область - 25 664 случая;

Закарпатская область - 21 165 случаев;

Запорожская область - 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;

Киевская область - 29 380 случаев;

Кировоградская область - 4142 случая;

Луганская область - 5617 случаев;

Львовская область - 40 416 случаев;

Николаевская область - 14 607 случаев;

Одесская область - 36 727 случаев;

Полтавская область - 17 942 случая;

Ровенская область - 27 539 случаев;

Сумская область - 21 833 случая;

Тернопольская область - 25 259 случаев;

Харьковская область - 50 784 случая;

Херсонская область - 8359 случаев;

Хмельницкая область - 25 820 случаев;

Черкасская область - 17 149 случаев;

Черновицкая область - 30 636 случаев;

Черниговская область - 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 14575 заболевших коронавирусом.