Новый антирекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 16 294 украинцев

28 ноября 2020 г. 10:03
Источник: РБК-Украина
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В Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.

По его данным, по состоянию на 28 ноября заболели 689 детей и 631 медработник.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 1 639 человек;
  • летальных случаев - 184;
  • выздоровел - 8 897 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 67 348 (в частности методом ПЦР - 43 458, методом ИФА - 23 890).

За все время пандемии в Украине:

  • заболел - 709 701 человек;
  • выздоровело - 335 135 человек;
  • летальных исходов - 12 093;
  • проведено ПЦР-тестирований - 4 463 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

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