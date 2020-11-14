Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 12 524 украинцев

14 ноября 2020 г. 10:10
Источник: РБК-Украина
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В Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.

По его данным, по состоянию на 14 ноября 2020 года, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Как сообщил министр, также за последние сутки:

  • госпитализировано - 1 525 человек;
  • летальных случаев - 191;
  • выздоровели - 4 962 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 78 179 (в частности методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 525 176 человек;
  • выздоровел - 238 811 человек;
  • летальных исходов - 9 508;
  • проведено ПЦР-тестирований - 3 876 966.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

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