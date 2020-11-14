Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 12 524 украинцев

В Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.

По его данным, по состоянию на 14 ноября 2020 года, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Как сообщил министр, также за последние сутки:

госпитализировано - 1 525 человек;

летальных случаев - 191;

выздоровели - 4 962 человека;

проведено тестирований за сутки - 78 179 (в частности методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 525 176 человек;

выздоровел - 238 811 человек;

летальных исходов - 9 508;

проведено ПЦР-тестирований - 3 876 966.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.