Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 6410 украинцев

В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек, в том числе 2194 - за вчера. За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109 за сутки).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

Как сообщил министр здравоохранения на брифинге, за последние 24 часа в стране сделали 63734 теста на коронавирус. Из них 36201 - методом ПЛР, а также 27533 - методом ИФА.