Новый этап проекта "Стена": в Харьковской и Луганской областях возобновили работы на границе с Россией

Золочевский район, Харьковская область. Работы по оборудованию системы видеоконтроля, а также прокладки переходов на этом участке границы с Россией начались в апреле. Готовились к их проведению уже в марте, когда позволяла погода. Теперь - стартовал активный этап.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ:

Тривають роботи на харківському участку на 4 відділах прикордонної служби – це «Тополі», «Золочів», «Веселе» та «Вовчанськ». В основному це роботи щодо прокладення рокадних доріг. Це облаштування відео спостереження та контролю.

Полностью завершить реализацию проекта по обустройству границы на Харьковщине планируют до конца 19-го года. Противотанковый ров, предназначенный для создания помех движению различным транспортным средствам, существует вдоль всей харьковской границы с Россией, подчеркивают пограничники. Остальные работы выполнены примерно на 65 процентов. Среди них - установка металлического забора и оборудование контрольно-следовой полосы.

Василий Панасюк, заместитель начальника Харьковского пограничного отряда:

Дана система, вона працює комплексно, як інженерні споруди, ви бачите загородження. Ви бачите, у нас встановлені металеві вежі із камерами відеоспостереження. Якщо правопорушник намагається порушити державний кордон, камери фіксують даного правопорушника, зменшується час на наше реагування і збільшується ефективність, тому що ми ведемо спостереження за даним правопорушником, і маємо можливість корегувати дії наших прикордонних нарядів.

В течение последних 4 лет оснащено около 30 процентов границы Украины с Россией. Харьковская область - на данный момент лидер по темпам, подчеркивают пограничники. Также продолжаются активные работы на Луганщине.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ:

Тривають роботи ще й на Луганському напряму, це ділянки відповідальності "Троїцьке" та "Білолуцьк". Там тривають роботи щодо облаштування рвів, а также прокладання рокадних доріг.

В то же время, в Сумской области пока составляют проектно-сметную документацию об инженерно-техническом обустройстве. Хотя, именно там, по словам пограничников, часто пытаются пересечь границу контрабандисты и нелегальные мигранты. А вот на участках, где действует новая система контроля, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.