Новый флагманский Samsung выйдет без стандартного разъема для наушников

Через месяц выйдет новая модель смартфона Samsung Galaxy Note 10, которая может разочаровать поклонников фирмы отсутствием 3,5 мм разъема для наушников.

Новинка получит передовое техническое оснащение, современный дизайн, поддержку новейших технологий, а вот свежего программного обеспечения в ней не окажется, так как прямо «из коробки» на телефон будет установлена ​​операционная система Android 9.0 Pie, тогда как апдейт до Android 10.0 Q он получит только в первой половине следующего года, или же в самом конце нынешнего.

Сегодня, 11 июля 2019 года, в сети появились крайне ценные сведения о том, чем всех покупателей сможет порадовать такая новинка, появления которой на рынке многие ждут уже очень давно. Увы, но опубликована информация далеко не самая приятная. Дело в том, что руководство южнокорейской корпорации в конечном итоге решило все же выпустить на рынок Samsung Galaxy Note 10 без привычного всем 3,5 мм разъема для наушников, пожертвовав им ради немного другой конструкции корпуса, которая позволила установить в эту модель аккумулятор слегка повышенной емкости.

Впрочем, компания Samsung решила максимально подстраховаться на случай массового недовольства. Для этого она положит в комплект поставки Samsung Galaxy Note 10 фирменные наушники AKG, которые будут иметь коннектор USB Type-C. Также всех пользователей ждет переходник на 3,5 мм разъем, который позволит подключать к мобильному устройству любые проводные наушники без каких-либо сложностей. Однако, все это все равно не сможет вернуть покупателям привычный аудиоразъем, без которого многим будет сложно, ведь если забыть переходник, слушать музыку окажется уже невозможно.

Учитывая то, что базовая версия Samsung Galaxy Note 10 будет стоить не менее 1000 евро, вполне очевидно, что покупатели будут в ужасе от такого решения, ведь до этого момента южнокорейская корпорация оснащала все свои флагманы привычным 3,5 мм разъём объемом для подключения наушников и других коннекторов.

Также есть вероятность, что уже на своей августовской презентации Samsung представит миру беспроводные наушники Galaxy Buds 2, которые станут вторым поколением ее фирменной акустики для персонального прослушивания музыки. Они могут получить шумоподавления и защита от воды по стандарту IP68.