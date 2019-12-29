Новый год 2020: каким будет год Крысы и кому повезет больше всех

На смену хозяйке уходящего года - Земляной Свинке уже наступает на пятки ее пушистый последователь. 2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Вместе с ним откроется новый цикл и двенадцатилетний круг восточного календаря. Поэтому, будет заложена программа развития на 12 лет вперед.

Астрологи говорят - наиболее благосклонной Крыса будет к представителям земной стихии - Козерогом, Тельцам и Девам.

Кристина Василянская, астролог Харьковской лиги независимых астрологов

В этот период представители земной стихии смогут обрести материальное благополучие, но при условии, если они будут мыслить стратегически и трудится честно и усердно. Это может быть и начало нового бизнеса, и новая работа, и появление новых источников доходов, и даже новые удачные финансовые вложения

Что касается представителей огненной стихии - Овнов, Львов и Стрельцов - белая крыса предоставит им уверенность в своих действиях, которая поможет им реализовать давно задуманное. В этот период будут сняты ограничения. Однако астрологи предупреждают - в год Крысы все знаки огненной стихии будут наделены излишней эмоциональностью.

Серьезные изменения в жизни в 2020 году почувствуют и знаки воздушной стихии - Близнецы, Водолеи и Весы. Ведь белая Металлическая Крыса изменит их окружение. Представители водной стихии - Рыбы, Скорпионы и Раки в этом году получат необходимую эмоциональную поддержку и не исключено, что приобретут недвижимость.

Все знаки зодиака Крыса наделит чрезвычайной храбростью и верой в собственные силы.

Кристина Василянская, астролог Харьковской лиги независимых астрологов

Те представители, которые родились в год крысы и особенно с земным знаком зодиака для них будет это наиболее благоприятный период, потому что они смогут сделать старт и заложить фундамент на долгие годы вперед

В новогоднюю ночь, для того чтобы 2020 был удачным и плодотворным сервировать праздничный стол нужно в серебряно-белых цветах с элементами синего вкрапления. На Новогоднем столе должны быть блюда из различных круп и остренького. Конечно, не нужно забывать и о сырах, которыми больше всего любит лакомиться символ года.

С точки зрения нумерологии - 2020 - две двадцатки, подпадают под определение зеркальных дат. Поэтому специалисты - науки о цифрах - называют его особенным.

Ирина Бронникова, нумеролог

Этот год ставит точку над «и», все что было в предыдущие годы - это возможность начать заново. Это очень сильный энергичный год для возрождения, обновления, для движения вперед. 2020 - это число 4-ки. Это год стабильности, порядка, это год власти, силы. Это самое упорядоченное число во всей системе натуральных чисел

Не советуют нумерологи в 2020 году начинать новые масштабные дела, ведь цифра года - 4-ка любит стабильность. Также нужно будет взвешенно думать о безопасности финансов. В плане здоровья в следующем году желательно будет заняться профилактикой заболеваний.

Вместе с этим из-за того, что 4-ка в нумерологии отвечает за здоровье и успех принесет бизнес построен на заботе именно о нем. Романтические отношения в 2020 году будут довольно специфическими - без розовых очков, однако уверенымир и стабильными.