Новый график метро и школьникам Харькова досрочные каникулы не светят

Главный врач 25-й городской больницы Вячеслав Вакуленко признается, ехал на совещание и в больнице уже было 126 пациентов с COVID-19. Когда вернусь, наверняка будут все 130, говорит медик. Заполненность в больнице стопроцентная, лекарств хватит недели на две, медперсонал работает на пределе - тяжелых больных больше с каждым днем.

ВЯЧЕСЛАВ ВАКУЛЕНКО, главный врач городской больницы №25:

Не плачевно, но сложно, конечно. Люди устают, а ну все-таки бригада - 3 человека, и всех надо 130 человек облечить, и всех обсмотреть. Есть тяжелые, и очень много таких. Вот привозят и через 15 минут - умер, дома долечили до такого состояния.

Как рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, на сегодня в Харькове - почти 17 тысяч больных COVID. В трех областных и четырех городских больницах находятся около тысячи человек. Примерно 6 тысяч выздоровели, 10 тысяч лечатся дома. Именно для таких пациентов надо разработать Ковид-пакет - это не только лекарства, но и определенный алгоритм действий для людей с нетяжелым течением болезни, но для этого нужна поддержка НСЗУ и профильного министерства. По словам Горбуновой-Рубан, надо прекратить массовый поток зараженных людей в поликлиники.

СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА-РУБАН, заместитель городского головы:

Сьогодні поліклініки стали самою високою зоною ризику по розповсюдженню Ковід-19, тому що на прийом до лікаря ідуть люди з підвищеною температурою, з загостренням хронічних захворювань, навіть не розуміючи, що причиною цих загострень є вірусна інфекція.

Также хотят разработать муниципальную программу страхования медицинских работников, учителей и водителей городского транспорта. Что касается метрополитена, то его закрывать не планируют, заявил Игорь Терехов, однако требовал от руководителя коммунального предприятия немедленно разработать новый график движения поездов.

ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, заместитель городского головы:

Второй момент - транспорт. Где Стоматин? Значит я тебя обязываю сейчас, выйдя из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интревалом, увеличивая количестов поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и скапливались.

Врачи опорных больниц просят приобщить интернов, аспирантов медицинских ВУЗов к лечению больных.

АЛЛА БОБЕЙКО, главный врач городской больницы №13:

Мы с НСЗУ и с министром нашим просили – введите сегодня ну, скажем так, мобилизационные меры. Например, в Высших учебных медицинских заведениях есть аспиранты, ассистенты, интерны и сегодня - ну, в войну же шли на войну, почему сегодня, сегодня у нас война, и сегодня их надо тоже перебросить, и за месяц или две недели научили и они могут вполне работать.

Что касается детских садов и школ, то в Харькове пока не планируют объявлять каникулы с 15 октября и занятия в школах будут продолжаться, пока Кабинет Министров не примет соответствующего решения и не объявит его официально.

ОЛЬГА ДЕМЕНКО, директор Департамента образования Харьковского городского совета:

Зараз навчальный процесс триває, щоденно я збираю інформацію щодо відвідування шкіл. На сьогоднішній день в школах Харкова 89% дітей, дитячі садки працюють шатному режимі. Щодо проведення чи не проведення дострокових канікул, то ми чекаємо рішення уряду.

По словам Ольги Деменко, на дистанционном обучении в Харькове сейчас не более 2% классов в целом, и в школах все время проводят работы по дезинфекции помещений, заявила чиновница.