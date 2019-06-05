"Новый лягушатник для лягушат": на Салтовке в детсаду появился мини-бассейн

В детскому саду №454, расположенном на Cалтовке, открыли новый мини-бассейн и стадион.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Новый лягушатник для лягушат. 454 садик – один из старейших на Салтовке, специализируется на оздоровлении. К сезону открыли стадион и летнюю плескалку. Надеюсь, расписание будет справедливым и всем ребятам хватит этого счастья", - написал он.

Кроме того, по словам городского головы, стадион здесь, что называется, давно «просился». Он отметил, чтопедагоги в детскому саду проходят практическое обучение, после которого могут помогать малышам заниматься спортом и закаливанием.