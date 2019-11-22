Новый механизм предоставления льгот на электроэнергию

Получение льгот по-новому. Привычный механизм предоставления льгот на оплату жилищно коммунальных услуг для населения изменен уже с первого октября.

Сейчас, по словам ведущего экономиста ЧАО "Харьковэнергосбыт" Натальи Гончар, существуют две системы предоставления льгот - наличная и безналичная.

Наталья Гончар, ведущий экономист расчетного отдела ЗАО "Харьковэнергосбыт"

Пільги у безготівковій формі будуть надаватися пільговикам, всім пільговикам, згідно данних Єдиного державного автоматизованного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Если же потребители хотят получать льготы наличными, то нужно обратиться с соответствующим заявлением в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, рассказывает начальник центра обслуживания потребителей Юлия Макеева.

Юлия Макеева, нач. центра обслуживания потребителей ЗАО "Харьковэнергосбыт"

Обов'язковою умовою для отримання пільг у грошовій формі є щомісячна оплата за спожиті послуги.

Чтобы узнать подробную информацию обо всех механизмах начисления льгот, нужно обратиться в органы социальной защиты населения, где льготник находится на учете. А чтобы получить информацию о потребленных услугах или размере задолженности, льготникам нужно обращаться уже к исполнителям коммунальных услуг.

Наталья Гончар, ведущий экономист расчетного отдела ЗАО "Харьковэнергосбыт"

Інформацію про операції, які здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів, пільговики звертаються до АТ "Ощадбанк". Отже, з 1 жовтня суми коштів, які будуть перераховані від АТ "Ощадбанк" на розрахунковий рахунок ПрАТ "Харківенергозбут", зазначатимуться в рахунках за спожиту електричну енергію окремою графою з позначкою "пільга".

Таким образом, каждый потребитель, который имеет право получать льготу, сможет ежемесячно получать информацию относительно фактической суммы зачисленных на его счет денежных средств.