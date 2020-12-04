Новый начальник полиции Харьковщины: что известно об Андрее Рубеле

Наказ Національної поліції від 4.12. 2020 року: призначено начальником головного управління Національної поліції в Харківській області Полковника Поліції Рубеля Андрія Миколайовича.

Чтобы представить нового руководителя харьковских правоохранителей, в Харьков приехали Государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Они отметили: Андрей Рубель - опытный офицер с 16-летним опытом работы в оперативных подразделениях. Ему 37 лет. Окончил Национальную академию внутренних дел, затем работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции, руководил правоохранителями Закарпатской области.

Его предшественник, Валерий Сокуренко, возглавлял главк более полутора лет. Теперь генерал будет занимать другую должность, заявили в руководстве Нацполиции.

Валерий Сокуренко, экс-глава ГУНП в Харьковской области

Два роки були такими, що вибори президента і Верховної Ради. І поліція Харківщини справилась, що вибори пройшли дійсно демократично і в спокійній обстановці. І цього року ми забзепечили вибори до місцевих рад. Є над чим працювати. Є куди розвиватися. Впенвений, що Андрій Миколайович продовжить роботу по реформуванню Національної поліції. Ті завдання, що ставить міністр внутрішніх справ.

Андрей Рубель, начальник ГУНП в Харьковской обл.

Хочу подякувати керівництву внутрішніх справ, Національної поліції за довіру очолити підрозділи поліції Харківщини. Хочу запевнити, що всі реформи, всі починання, які починав Валерій Васильович, він робив, будуть продовжені на 100 відсотків. Я надіюсь на спільну співпрацю зі всіма правоохоронними органами області, органами місцевого самоврядування.

Главным приоритетом в работе правоохранительных органов остается доверие граждан, подчеркнул глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, следовательно, новый глава харьковского главка должно обеспечивать законность и правопорядок в области.

Основные задачи для харьковской полиции на ближайшее время, отметил Клименко, - борьба с наркопреступлениями, противодействие организованной преступности, а также комплекс превентивных мер для уменьшения аварийности на дорогах.

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины

Маєте бути більше активними щодо роботи із місцевими органами влади, що стосуєтсья безпеки дорожнього руху. Це і встановлення відповідних знаків, і розуміння, які у нас ділянки доріг є найбільш небезпечними. І настаївати на цьому. Спільно з начальником ГУНП треба це доносити до керівнитцва міста та області.

Айна Тимчук, председатель ХОГА

Зі свого боку і з боку обласної державної адміністрації обіцяю підтримку, обіцяю спільну роботу, направлену на благо нашого регіону для кожного громадянина, що мешкає в Харківській області.

Генерал Валерий Сокуренко вернулся на должность ректора Харьковского университета внутренних дел. В Министерстве внутренних дел отметили, что его значительный практический опыт работы поможет повысить качество подготовки будущих правоохранителей.