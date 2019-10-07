 

Новый подход: в харьковской школе учитель разрешил ученикам пользоваться гаджетами на уроках

07 октября 2019 г. 16:06
Источник: Обозреватель
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Учитель истории Владислав Кронгауз школы №3 города Харькова удивил украинцев необычными методами обучения: он призывает на уроках учеников пользоваться гаджетами.

Директор учебного заведения Валентина Космина не скрывает гордости: 4 года назад, выбирая между опытным педагогом-историком и тогда еще студентом Владиславом она сделала ставку на последнего – и не прогадала.

"Я наблюдаю, как они с большим увлечением работают с гаджетами. Я создаю какую-то провокацию – и прошу найти фейк о политическом деятеле. Например, об Иване Мазепе – долгое время на постсоветском пространстве его считали предателем украинского народа, потому что он предал Петра I. Сейчас оценка этой исторической личности другая – и мы смотрим на него со стороны казачества, ищем факты. Для меня очень важно, когда ребенок сам делает выводы и не боится высказывать свою точку зрения", – рассказал учитель.

"Я понимаю, что у детей колоссальная нагрузка, и моя задача – помочь им разобраться в предмете. Каким бы хорошим не был учебник, не каждому ученику он подойдет. Потенциал у каждого ребенка разный, и под него нужно подстроиться. И потом детям не интересно 45 минут слушать монотонный монолог учителя. Должны быть альтернативные варианты – на УouТube есть прекрасные видеоролики, мультфильмы и документальные фильмы по истории", – поделился опытом Кронгауз.

Также историк часто организовывает для школьников прогулки по старым улочкам Харькова, чтобы захватить историей родного края, или анализирует вместе с учениками дореволюционную газету "Южный край", чтобы те могли представить, чем дышали жители города 100 лет назад.

"Мне это по душе. И я пока из школы уходить не планирую", – добавил молодой преподаватель.

 

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