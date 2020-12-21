Новый штамм COVID-19 выявили еще в четырех странах

21 декабря 2020 г. 11:29
Источник: РБК-Украина
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Новый вид коронавируса, бнаруженный ранее в Великобритании, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании, Италии и Австралии. Он более заразный, но при этом не опаснее других. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

Вчера в Италии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса. Врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. Также в итальянском Минздраве отметили, что новый штамм вируса значительно легче передаеется от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против нового вида COVID-19.

На данный момент, коронавирус из Британии подтвердили в Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии, Италии. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.

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