Новый случай COVID-19: заболевание выявили у жительницы Харьковского района

19 апреля 2020 г. 12:12
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области по состоянию на 9:00 19 апреля зафиксировано 67 случаев заболевания коронавирусом, то есть за последние сутки в области лабораторно подтвержден только один случай заболевания COVID-19, поскольку накануне, 18 апреля, в регионе таких случаев насчитывалось 66.

Как сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, данное заболевание выявлено у жительницы Харьковского района.

Также, по его информации, на сегодня также уже проведены 509 ПЦР-тестов пневмоний, 17 находятся еще в работе.

«Всего с COVID-19 госпитализированы 39 человек, 25 - на самоизоляции.

Среди подозрений - 61 человека госпитализированы, 12 находятся на самоизоляции.

Всего за весь период регистрации зафиксировано 179 случаев подозрений заболевания коронавирус (+20 за последние сутки), из них:

▪ 67 случаев подтверждено;

▪ 39 случаев опровергнуто;

▪ 2 больных выздоровели;

▪ 1 больная умерла», - рассказал глава ХОГА.

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