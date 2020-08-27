Новый учебный год в школе. Как будут происходить занятия в условиях карантина

У Марины дочь в этом году идет в 9-й класс. Но как будет происходить учебный прцесс, им пока не сообщали, говорит женщина. Поэтому по своему усмотрению они уже запаслись средствами индивидуальной защиты - масками и дезинфекторами. Марина не скрывает, то, что ребенок наконец пойдет в школу, очень хорошо, ведь от дистанционного обучения уже устали, да и качество полученных знаний сомнительное.

Марина

Ну, мы же родители, мы тоже работаем, мы не можем обучать детей, а дети сами не обучаются. Платформ нет дистанционных, чтобы были какие-то чаты, и преподаватели обучали. Связи напрямую со многими преподавателями нет, особенно таких как математика, физика, химия, - это очень тяжело. Когда родители не могут объяснить - это действительно сложно.

И хотя некоторые из родителей все же считает, что в этом году отпрыскам спокойнее находиться дома, потому что из-за пребывания детей в одном помещении, риск заболеть «ковидом» увеличивается, но большинство пап и мам придерживаются другого мнения, они считают, что ничего страшного в пребывании детей в школе нет.

Сергей

Заразиться и на улице можно, а я все-таки считаю, что дети легче переносят коронавирус, поэтому если они приобретут естественный иммунитет, это будет только на пользу им, поэтому не боюсь.

Ирина

Точно так же они ходят, гуляют, на площадке такое же общение происходит. Они же не сидят дома.

Между тем сегодня в облгосадминистрации сообщили, что первого сентября в школу дети все-таки пойдут. Но если в области будет ухудшаться епидемиологическая ситуация, то придется рассматривать вариант возвращения дистанционного обучения.

Чтобы не возникало скопления детей в коридорах, разрабатывается план посещения школ учениками, и теперь обучение у детей будет начинаться в разное время.

Обязательно на территории заведения дети должны быть в масках, но во время урока они смогут ее снимать. Школы на данный момент обеспечивают всем необходимым.

Евгений Грицков, заместитель главы ХОГА

На даний час проводиться підписання актів готовності закладів освіти до роботи у 20-21 навчальному році. Засновниками, місцевими управліннями у сфері освіти, керівниками закладів освіти проводиться робота щодо забезпечення учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту, миючими та дезинфікуючими засобами.

А вот министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в регионе с "зеленым" или "желтым" уровнем опасности учителя в классе могут работать без маски, если будут соблюдать дистанцию. А вот в регионе с "оранжевым" уровнем опасности педагогам рекомендуют пользоваться прозрачными защитными щитками.