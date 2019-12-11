Новый закон об ОРД Госпогранслужба ждала долгих 16 лет - Вадим Слюсарев

В конце ноября вступил в силу законопроект №2161 "О внесении изменений в закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины".

Документом, разработанным группой харьковских народных депутатов, в частности, была усовершенствована деятельность Госпогранслужбы в части осуществления оперативно-розыскной деятельности (ОРД), сообщает Gazeta.ua.

"В процессе осуществления ОРД правоприменительные органы сталкивались с правовыми коллизиями, — объясняет доктор юридических наук, полковник Администрации ГПСУ Анатолий Притула. — Поэтому возникла необходимость в устранении разногласий в отдельных предписаниях законов Украины, регламентирующих ОРД оперативных подразделений ГПСУ.

Дело в том, что две трети имеющихся органов Госпогранслужбы до внесения последних изменений в законодательство были не уполномочены на осуществление ОРД. "А еще треть, к сожалению, там не была указана", - говорит Притула.

Законопроект № 2161 надо было бы рассматривать еще 16 лет назад, считает ветеран Госпогранслужбы Украины, генерал-майор Вадим Слюсарев. По его словам, все это время оперативно-розыскные подразделения действовали только в составе Администрации Государственной пограничной службы Украины и ее региональных управлений. В то время как органы охраны государственной границы ГПСУ, то есть 22 пограничных отряда - по всей линии государственной границы Украины Украины - не были уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

"Преступность на границе создает угрозу национальной безопасности Украины, - отмечает Слюсарев - Была насущная необходимость в организации эффективного противодействия этим вызовам путем внесения изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".

Одним из авторов законопроекта №2161 является заместитель председателя депутатской фракции ЧП "Слуга народа" Павел Сушко - подполковник запаса, который также занимал руководящие должности в ГПСУ, в частности в Харьковском пограничном отряде.

"Что такое ОРД для органа охраны государственной границы? Это поиск и фиксация преступлений, — объясняет Сушко. — Исправив этот пробел в законодательстве, законопроект №2161 открыл возможность для подразделений органов ГПСУ согласно статье 41 УПК Украины осуществлять следственные и негласные (следственные) розыскные действия по письменному поручению следователя и прокурора в соответствии со ст. 5 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".

Законопроект №2161 вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, то есть с 28 ноября 2019 года.