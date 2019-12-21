Новый законопроект о коллекторской деятельности: как будет применяться, и что изменится для должников - мнение юристов

Тяжелая экономическая ситуация, в которой оказалась страна и украинцы после 2013 года, вызвала лавинообразный рост задолженности в обществе. Уже в 2015 году в парламенте был зарегистрирован законопроект, который позволял, а точнее легализовал деятельность частных фирм по взысканию задолженностей, правда окончательно документ был принят и вступил в силу лишь осенью 2016 года.

Уже на стадии принятия закон подвергся серьезной критике, и вот спустя 3 года народные депутаты решили снова отрегулировать долговые отношения украинцев, приняв в первом чтении законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

Деятельность коллекторов в Украине периодически становится объектом громких скандалов и резонансных происшествий, случается, что и трагических.

Как признался 112.ua руководитель - управляющий партнер юридической фирмы "Пакс" из Днепра, Дмитрий Нестеченко, часто сталкивающийся с деятельностью коллекторов, можно говорить о деятельности:

- собственно коллекторов;

- псевдоколлекторов, использующих полностью незаконные методы, но зачастую зарегистрированных как факторинговые или финансовые компании.

К первому виду он относит коллекторов, придерживающихся цивилизованных правил ведения дел, работающих в интересах кредитора по договору, за долю от возвращенной суммы и действующих в рамках правового поля – беседы с должником, угрозы судами и осуществление комплекса мер, именуемого психологическим давлением, но в рамках законов.

Как поясняет юрист, если под психологическим воздействием в рамках законов заемщик отдает деньги - хорошо, если нет - коллекторы обычно переключаются на другого.

Технология работы псевдоколлекторов, по словам Дмитрия Нестеченко, совсем другая, и львиная доля скандалов в этой сфере приходится именно на них. Прежде всего, такие "коллекторы" выкупают просроченные задолженности, отдавая предпочтения ипотечным кредитам, в которых залогом выступают квартиры.

"Статья 38 Закона Украины "Об ипотеке" дает право кредитору реализовать предмет ипотеки, что и привлекает псевдоколлекторов, которые переоформляют долг на себя, после чего, собственно, и происходит, как правило, нарушение закона", - поясняет главную выгоду для псевдоколлекторов юрист.

Как подчеркивает Дмитрий Нестеченко, выселение из ипотечного жилья должно проводиться обязательно через суд, причем если заемщик не имеет другого места жительства кроме квартиры, находящейся в залоге, выселить его оттуда невозможно. Именно поэтому псевдоколлекторы зачастую и насильственно выселяют должников по ипотекам из квартир, параллельно "договорившись" с органами регистрации о незаконном снятии должников с регистрации по данному адресу.

"Непосредственно проникать в жилье многие предпочитают, когда в квартирах никого нет, для чего за жильем следят, но могут и выселить насильственно. После этого квартира ставится на охрану по договору, или в ней кто-то живет из коллекторов, а также ищется покупатель. При этом правоохранители часто проявляют странную пассивность", - заключает рассказ о технологиях рейдеров собеседник 112.ua.

Законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" довольно небольшой и включает в себя 12 статей, весьма жестко прописывающих требования к коллекторам.

Последние должны будут выполнить многие требования к своей работе – получить лицензию в государственном органе, осуществляющем контроль в данной сфере, подавать информацию, быть готовыми к плановым и внеплановым проверкам, застраховать свою гражданско-правовую ответственность и многое другое.

Но, разумеется, главными являются требования к коллекторам о непосредственном осуществлении последними своей деятельности по отношению к должникам.

Так, перед началом своей деятельности по взысканию долга коллекторы обязаны предупредить должника лично или посредством почтового уведомления нотариально удостоверенным документом о наличии просроченной задолженности или такой, которая подтверждает полномочия коллектора, действующего в интересах уполномочившего его кредитора.

При этом если должник потребуют информацию о своей задолженности, коллектор обязан предоставить ее письменно не позднее 10 рабочих дней.

Впрочем, это все только начало длинного перечня требований и ограничений для коллекторов: например, им запрещено заниматься взысканием просроченной задолженности за коммунальные услуги.

Более 20 пунктов статьи 7 законопроекта предполагают установление множества ограничений для деятельности коллекторов, начиная от вполне понятного запрета на применение каких-либо незаконных действий и заканчивая использованием нецензурной брани или звонков должнику с 20:00 до 09:00. Все общение должно происходить исключительно между коллекторами и должниками и исключать третьих лиц вроде родственников заемщика или его работодателя.

Наконец, коллекторам запрещается применять любые методы, формы и средства воздействия к целым категориям лиц, письменно предупредившим о своем состоянии, например:

- инвалидам 1-й или 2-й группы;

- лицам, временно утратившим трудоспособность, находящимся на стационарном или амбулаторном лечении (на время лечения);

- владельцам квартиры, выступающей залогом по ипотечному кредиту и являющейся единственным местом проживания семьи должника;

- лицам, оспаривающим долг или его часть до момента вступления в законную силу решения суда по данному делу.

Кроме того, законопроект предусматривает административную ответственность за нарушения порядка осуществления коллекторской деятельности по урегулированию просроченной задолженности в виде дополнения Кодекса об административных правонарушениях статьей 164-17. В зависимости от тяжести нарушений коллекторам придется заплатить штраф в размере от 85 до 340 тысяч гривен.

Юристы, с которыми пообщался 112.ua, отмечая отдельные позитивные стороны законопроекта № 2133, сомневаются в возможности его применения на практике, считая документ слишком декларативным и даже популистским.

По их мнению, на скандальную деятельность псевдоколлекторов данный закон почти не повлияет.

"Те, кто осуществляет выселение должников из ипотечных квартир, как правило, вообще не зарегистрированы как коллекторы, а являются представителями кредитора, имеющего от последнего доверенность и часто поддержку юриста. Причина тому – фактически незаконная схема, используемая ими при выселении: незаконная выписка должника из квартиры без решения суда через органы регистрации, что обходится, по моим данным, от 500 до 1500 долларов, а затем насильственное выселение из квартиры. В такой ситуации действие данного закона не распространяется на подобных лиц, это скорее сфера ответственности правоохранителей", - говорит собеседник 112.ua.

Вместе с тем, как подчеркнул Дмитрий Нестеченко, деятельность именно "белых" коллекторов данный закон фактически "убьет", так как никаких рычагов морального влияния на должника, кроме суда, у них не останется, но кредитор с тем же успехом сможет сам подать в суд. И это не говоря о законодательной возможности для украинцев объявить себя банкротами.

Что касается защиты прав должников, то здесь следует отменить действие двух законов: "О потребительском кредитовании" в части изменений в законе "О защите прав потребителей" и закон "О восстановлении кредитования".

"По сути, эти законопроекты лишили потребителей их законных прав, которые прежде достаточно защищали от действий коллекторов", - констатировал эксперт.