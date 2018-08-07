Няня, избивавшая девочку с диагнозом ДЦП, решила заменить адвоката. Суд перенесён

В марте текущего года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки с тяжелой формой ДЦП. Она пожаловалась, что няня воспитывает ее ребенка побоями, как доказательство - предоставила видеозапись. Женщина рассказала, что когда начала замечать на теле дочери синяки и многочисленные ссадины - установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била девочку, когда они оставались наедине.

Тогда, так сказать, по горячим следам, няне было объявлено первое подозрение по статье «нанесение легких телесных повреждений». Однако в ходе досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать уголовное производство в «пытки».

Прежде всего, заключение судмедэкспертизы свидетельствует, что девочке было нанесено более ста ударов, говорят в прокуратуре.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Потерпіла нам давала покази, що вона повідомляла няню про те, що ведеться відеозапис, але певний час ці камери були зламані, і няня думала, що вони не працюють. Вони певний час дійсно не працювали. Але саме коли відбулися ці події, все було зафіксовано на камеру. Була встановлена вона повторно. Нами була проведено експертизу цього запису, експертизу звуко- та відеозапису та встановлено, що цей запис оригінальний без ознак підроблення.

Сегодня в Дзержинском суде рассмотрение дела по существу не состоялось, оно было отложено по ходатайству обвиняемой, так как та решила заменить своего защитника и заключила с ним договор только третьего августа и он, конечно, не успел ознакомиться с материалами.

- Чому ви напередодні уклали договір, а не зробили це раніше? - Не знаю, так получилось.

Такие действия представители потерпевшей расценивают как попытку затягивания судебного процесса.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Враховуючи, що перерва між минулим судовим засіданням та сьогодні складає більше місяця, то вважаю, що це дії спрямованні на затягування розгляду справи, оскільки сторони мали завчасно подати відповідні клопотання і не обмежені у можливості ознайомитися з матеріалами справи, тому вважаю, що це спрямована така собі акція.

Няня Светлана Савченко появилась со своими адвокатами. На глазах - темные очки, комментариев от подозреваемой журналистам услышать не удалось.

- Почему вы решили заменить адвоката? Светлана, вы отказываетесь от комментария?

Самой девочки на суде не было. Ее мама Лариса Сандеви рассказала, что ее дочь до сих пор неспокойная, незнакомых людей вообще боится, маму от себя не отпускает. Поэтому женщине пришлось пересмотреть свой график и, несмотря на то, что она работает, от услуг любых нянь отказаться.

Лариса Сандеви, мать больного ребенка

Практически уже ребёнок окреп, остаётся немножко эмоциональный план, у ребёнка проблемы ночные, ребёнок немножко нервничает и боится все-таки ночью оставаться одной. В целом ребёнка окружили любовью, добром, разъездами всякими, путешествиями, ребёнок сейчас немножко поуспокоился, но всё равно маму от себя не отпускает.

По словам Ларисы Сандеви, за все это время даже банальных извинений за причиненный ущерб от няни она так и не дождалась.

Лариса Сандеви, мать больного ребенка

Нет, ни разу никто, ни она, ни дочь хотя мы очень знакомы. Ни разу не позвонила, ни разу не попросила прощения. Ну, это, наверное, и есть тот факт, из-за которого я и буду бороться и дальше, буду требовать максимальной меры пресечения и никаких поблажек в её сторону не будет.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Наші вимоги будуть максимальними, ми вимагаемо найсуворішого покарання, безумовно, це буде позбавлення волі, що до строку, який він буде - це прерогатива вирішувати суду саме.

Если вину няни докажут, то ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.