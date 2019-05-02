Няня, обвиняемая в пытках над ребёнком с ДЦП, не явилась на дебаты

В стенах Дзержинского суда сегодня должны состояться прения по делу няни, которую прокуратура обвиняет в пытках над несовершеннолетней девочкой с тяжелой формой ДЦП. Впрочем, обвиняемая Светлана Савченко, которая на протяжении всего рассмотрения дела не находится под одним арестом - в суд не явилась. Ее адвокат объясняет, Савченко сегодня стало очень плохо, и из-за чрезмерного повышения артериального давления пришлось вызвать скорую.

Сергей Строгов, адвокат обвиняемой Савченко

- А коли зверталася? - Ну, вона зверталася сьогодні ваша честь. - Сьогодні? - Сьогодні, да. У неї саме сьогодні сталася гіпертонічна криза. - Та ви не володієте інформацією щодо госпіталізації? - Остаточно не володію. - Стосовно того що Савченко хвора і навіть було хірургічне втручання в зв’язку з погіршенням її стану здоров’я відомо усім присутнім.

В доказательство своих слов на следующее заседание Сергей Строгов обещает представить все необходимые документы, подтверждающие, что Савченко не появилась на рассмотрение действительно по состоянию здоровья. Это же заседание перенесли на 14 июня. В таких действиях стороны защиты прокурор Наталья Клочко видит умышленное затягивание судебного разбирательства.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Що ми бачимо тривалий період часу на протязі всього судового розгляду є ознаки затягування - це відкладення розгляду через заяви обвинуваченої, через її госпіталізації постійні. але я сподіваюсь, що обвинуваченою будуть наданні відповідні документи на підтвердження поважних причин пропуску судового засідання.

По словам защитницы потерпевшей Иммилейлы Абдуллаевой-Мартиросян сначала няне инкриминировали легкие телесные повреждения - тогда Савченко, по словам защитницы, свою вину признавала, пока прокуратура не переквалифицировала дело в пытки.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Після перекваліфікації на 127 вже не визнавала. під час розгляду справи жодних пояснень з цього приводу вона не надавала, від свідчень вона відмовлялася проте з людяною точкою зору жодного прояву співчуття, допомоги, побажання якісь щодо фізичного якогось спілкування або участі у житті дитини від неї не надходило.

Если вину няни докажут ей грозит до 5 лет за решеткой.