Объединительный собор проходит в условиях террористических угроз - МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время проведения Объединительного собора украинских православных церквей заявил о наличии террористических угроз. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось бы, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-то провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому как сегодня, мы очень ответственно относимся", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня службу в усиленном режиме несут около 4 тысяч правоохранителей.

"Личный состав приступил к выполнению своих обязанностей, расстановка личного состава состоялась с утра. Все вопросы, которые мы планировали и организовывали накануне, сегодня выполняются", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины.