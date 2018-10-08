Обещать - не значит отремонтировать? Жители дома по переулку Плетневскому до сих пор ждут ремонта после масштабного пожара

Срочная эвакуация и длительная борьба спасателей с огнем. События 16 февраля жители дома по переулку Плетневскому, 12 до сих пор вспоминают с ужасом. В масштабном пожаре, рассказывают люди, сгорели и мебель, и одежда, и документы. Квартира харьковчанки Анны Ярославовны пострадала из-за огня больше всего. В первые дни после пожара, жалуется она, чиновники обещали не только восстановить коммуникации, а и помочь с ремонтом в квартирах, где пламя уничтожило практически все. Но, подчеркивают жители дома, из многочисленных обещаний выполнили лишь небольшую долю - частично отремонтировали систему отопления и систему водоснабжения.

Анна Ярославовна, жительница дома по пер. Плетневскому:

Вот кровать, которая уцелела после пожара, это диван мы дочке купили, вот все, что у нас осталося, мы приехали с западной, вызывали, тут комиссия приходила. Куда нам деваться? Я немолодой человек. Зима на носу, куда? Никто ничего не делает! Что делать? Только осталось на Киев ехать, сил нету, тут непробиваемая стена.

Ирина Гоменюк, жительница дома по пер. Плетневскому:

Ну, проводились, просто убирали мусор, заезжали машины огромные, все порушили, вы видели. Забор, никому не нужно было, трубы, ну Слава Богу, сделали, хотя бы воду провели. Все остальное ничего, ну вывозили просто мусор и все, сделали на той стороне офис, и все. А остальное - вывезли мусор и все.

Чтобы принять душ или умыться, рассказывают жители, протянули шланг из кухни , которая тоже выгорела дотла - это единственное место для нескольких квартир в доме, где можно набрать воду. На восстановление электропроводки и замену счетчиков тратили собственные средства, отмечают люди, не дождавшись реакции чиновников. В горсовете, говорят жители, им сначала предложили переселиться в модульный городок, однако от такого предложения они отказались. Требуют обещанного чиновниками ремонта. Неоднократно обращались и к мэру, и к заместителям, и в профильные департаменты горсовета, но положительных изменений в течение нескольких месяцев не дождались.

Александр Денисов, житель дома по пер. Плетневскому:

Иду в горисполком, на первом этаже, говорю: "Девушка, извините, я писал Геннадию Адольфовичу письмо, с фотографиями, как оно могло у Нехорошко оказаться?" - "Геннадию Адольфовичу некогда вашими делами заниматься, занимается Нехорошко". Они мне сказали - в этом году на этом все. А дальше мы вообще ничего. Ничего не говорят. Ну, хоть осень, ну, все равно сырость какая. Одетые спим, думаю, "схимичить" - по теплому одеялу купить, колотун, хоть бери бурки одевай, ну это невозможно так жить.

В мэрии обещают разобраться с жалобами горожан и прокомментировать ситуацию позже. Пока же, рассказывают жители дома, они вынуждены жить в ужасных условиях и спать в одежде под теплыми одеялами, поскольку с начала осени из-за сырости температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов даже в теплые дни.