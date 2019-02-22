Обещать - не значит растаможить: в Харькове водители так и не получили услугу до окончания льготного периода

Почти в последний день льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах Леонид и Яна, так и не дождавшись ответа от фирмы, которая обещала легализировать их и транспорт, начали нервничать. Дело в том, что еще 16 января мужчина передал менеджеру 550 евро наличными. А за них фирма «Автоевропа» обещала растаможить «евробляху» до 22 февраля. Но обещанной услуги клиент так и не получил. Говорит, с руководством связаться невозможно. Поэтому он был вынужден обратиться в государственные службы.

Леонид Батрак, клиент фирмы

Потому что эти справки, которые они прислали - снятие с учета и купчую - они «липовые». Машина как стояла на учете в Польше, так она и стоит… Таможенники посмотрели – эти справки не действительны, проверили по базе данных – машина стоит на учете

При этом «Автоевропа» продолжает свою деятельность не только в Харькове. Люди говорят, что офисы фирмы работают в Киеве, Днепре, Одессе. Общаться с журналистами менеджер фирмы отказалась.

Менеджер фирмы

Это, пожалуйста, все комментарии к моему руководству. Обращайтесь к руководству

Яна рассказывает, узнав, что документы «липовые», начала искать коллег по несчастью.

Говорит, люди с разных городов собираются вместе идти к офисам фирмы и в полицию.

За несколько часов ей удалось найти немало людей.

Яна Черкасова, клиентка фирмы

Создали группу. Отозвалось уже 25 человек по всей Украине. То есть Львов, Днепр, Одесса, Харьков. И вот все сейчас пишут там сумму от 500 евро и больше. То есть полицию вызывают, полиция пишет протоколы и на этом всё заканчивается

Женщина рассказывает, кроме заявления в полицию, в понедельник она собирается идти еще и в прокуратуру.

Напомним, в такую же неприятность попали и до сих пор ждут возмещения средств и пострадавшие водители, которые обращались за растаможкой «евроблях» к харьковской фирме «Фенерор».

Общее количество пострадавших там – четыре сотни.