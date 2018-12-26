Метровые сугробы и обесточенные села: что натворил "большой снег" на Харьковщине

Циклон пришел на территорию Харьковщины в ночь на вторник, 25 декабря. Через несколько часов после того, как область замело, полностью обесточенными остались больше 100 населенных пунктов. Еще несколько десятков - частично. Из-за проблем с электроснабжением не работали 40 котельных, от которых зависят две сотни жилых домов, а также больницы, детские сады и 37 школ. Чтобы ликвидировать последствия непогоды в течение суток работали 49 аварийных бригад. Кроме того, на дороги области накануне вывели автогрейдеры и бульдозеры. В общем, трассы расчищали более 200 единиц снегоуборочной техники.

Сергей Магдисюк, директор департамента ЖКХ ХОГА:

Отключено 963 подстанции, на которых находятся потребители почти 40 тысяч. Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично обесточено 34 населенных пункта. На сегодняшний день работает 49 аварийных бригад.



Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»:

Проїзд дорогами загального користування, місцевого та загального значення забезпечений. Працюємо в першу чергу по очистке шкільних та автобусних маршрутів. Тісно співпрацюємо з Укрпочтою. На даних час випало від 15 до 20 сантиметрів снігу.

В Харькове непогода натворила меньше бед, чем в области, но проблемы все равно ощущались в разных районах города, подчеркивают харьковчане. Пользователи социальных сетей выкладывали фото с трамваями, которые сходили с рельсов и фотографии застрявших в снежных сугробах маршрутками и троллейбусами. Горожане жаловались на пробки, неубранный снег возле дорог и на остановках общественного транспорта, а также на непосыпанную смесями пешеходные дорожки.

Виктор, харьковчанин:

Я когда шел к метро, сплошной лед, по сути дела утоптали, очень скользко.

Сергей, харьковчанин:

Ну, мы ехали со стороны Мерефы. Стояло машин 15, фур, которые просто стояли, не могли подняться, не могли выехать, хотя ездили тракторы, чистили дорогу, видно, что чистили. Уровеньснега значительно меньше на дороге, но все равно. Снег пркратился когда, полчаса назад. А так, метель страшная была.

Между тем, подчеркивали в мэрии, из-за непогоды на дороги вывели почти полторы сотни единиц спецтехники. Около 400 коммунальщиков круглосуточно убирали снег. В первую очередь, дорожники расчищали маршруты общественного транспорта, а также парки, скверы и входы в «подземку», отметили в горсовете. Возле жилых домов снег убирали полторы тысячи дворников.

Юрий Сидоренко, пресс-секретарь Харьковского горсовета:

Є техніка, яка прочищає трамвайні шляхи, але треба розуміти, що випало біля 30 сантиметрів снігу. Це набагато перевищує місячну норму. Вони випали за 6 годин. Ввечері знову чекаємо сніг. Дорожні служби чистять, посипають сіллю. Вночі теж будуть працювати. Зараз люди працюють у 3 зміни.

Из-за большого снега с опозданием накануне в Харьков прибыли самолеты из Киева, Лондона и Шарм-эль-Шейха. Рейсы Харьков-Стамбул и Стамбул-Харьков отменили.