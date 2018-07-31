Объезд – тщетный труд. Реконструкция перекрестка улиц Шевченко и Матюшенко замедлила движение по основным магистралям Харькова

Предупреждающие сообщения в мобильных приложениях и предостережения от друзей и знакомых не ехать сегодня через перекресток улиц Шевченко и Матюшенко, водители начали получать еще в семь утра. С сегодняшнего дня краеугольный перекресток Харькова заработал по новому, в рамках реконструкции. И как следствие - тысячи автомобилей попали в пробку

Анатолий, водитель

Это не движение – это кошмар. Что ж это такое… Дульфан сказал, что до конца сентября это будет. Это тут народ повесится. Ну а куда с Салтовки объезжать?

Андрей, водитель

А вы видите, очень комфортно, кругами езжу по городу Ну вот мне нужно туда я сейчас уеду в центр – что думаете по этому поводу? – хорошо, что они наводят порядок, но когда они это сделают – не понятно

На реконструкцию из городского бюджета было выделено около 53-х миллионов гривен. Работы продлятся до конца сентября, говорят в горсовете. Впрочем, окончательной даты никто не называет. И пока ремонтируют - транспорт будет двигаться с ул. Матюшенко в направлении улицы Шевченко все автомобили будут ехать только с поворотом направо. А у дома номер 137А на улице Шевченко, установят новый светофор. Также на период проведения ремонтных работ, в этой части города будет ограничено движение грузового транспорта. Впрочем, уже сегодня можно увидеть первых нарушителей. Вот этого грузовика, по новым правилам, здесь быть не должно.

Алексей Лысиков, ст. инспектор по особым поручениям управления патрульной полиции в Харк.обл.

На перехресті було встановлено сьогодні вночі 157 нових дорожніх знаків. Водії транспортних засобів, відповідно, декілька днів їм потрібно, щоб звикнути до нової схеми організації дорожнього руху, до нових маршрутів руху через зазначене перехрестя . Співробітники управління надають необхідну допомогу учасникам дорожнього руху.

Впрочем, среди многих недовольных есть и те, кто готов терпеть неудобства ради ремонта. Говорят, пусть хоть здесь дорогу в порядок приведут

Игорь, водитель

Все очень тяжело, развязка, город стоит , во всяком случае дороги делаются и это нормально

А пока чиновники определяются со сроками - водители продолжают искать альтернативные пути или ждать пока пробка разойдется

