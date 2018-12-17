Обкатка танком, занятия по стрельбе и тактика ведения боя. На Харьковщине стартовали масштабные сборы резервистов

Первая часть комплексных учений подразделений теробороны на Харьковщине - тактика ведения боя. По легенде, враг пересекает государственную границу и при поддержке радикально настроенных людей активно идет в наступление в направлении Харькова. Командир бригады отдает приказ - задействовать танки и БТРы. После того, как враждебная техника уничтожена, военные медики начинают евакуировать раненных и вывозить подбитые танки с поля боя. Еще одна, эмоциональная часть полигонного обучения бойцов теробороны - обкатка танком. Программа сборов очень насыщенная - ведение боя, оказание первой помощи, разминирование местности. Происходят они в формате единого стрелкового дня в нескольких районах области одновременно. Резервисты рассказывают, имеют существенный боевой опыт, однако навыки следует поддерживать постоянно, поэтому во время сборов тщательно их отрабатывают.

Андрей Пахучий, капитан:

Нічого не забулось, руки пам'ятають, мишечна пам'ять работає, тому це забути неможливо. згадати, повторити.

Алексей Сасько, старшина роты:

Знадобиться-не знадобиться. Це ж така справа, але готовим треба бути до того, що завтра післязавтра, все це потрібно буде робити в реальних умовах, в реальному житті.

Проводят занятия воины-танкисты, а также инструкторы военно-спортивных клубов.

По суті у вас будуть магазини тут. Ви дістали його. Можете збросити, замінюєте і вам вже не треба перезаряджатися, тому що у вас є патрон у патроннику.

Александр Серпухов, начальник военного института танковых войск:



Для курсантів, для тих, хто був у складі бойових розрахунків, отримання та вдосконалення практичних навичок по виконанню завдань, як члена екіпажу, як керівника підрозділа і для тих курсантів, які виступають в якості інструкторів, це отримання методичної практики в проведенні занять щодо підготовки особового складу.



Всего в проверочных сборах на Харьковщине в течение декабря примут участие около 3 тысяч человек. Большинство резервистов второй очереди, уверяют в областном военкомате, после сообщения о введении военного положения звонили самостоятельно, не дожидаясь вызова.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области:

8 грудня замість 1138 військовозобов’язаних і резервістів прийшло понад півтори тисячі. Сьогодні також замість 1138 надійшло біля 1800 військовозобов’язаних.

Главная цель сборов - проверить оповещение резервистов и провести подготовку к бою. На данный момент, подчеркивают военные, область готова к любому развитию событий, меры безопасности усилены.

Алексей Максимов, секретар Совета обороны Харьковской области:

Це і оперативне облаштування території – це фортифікаційні роботи виконані і підготовлені, інженерне облаштування. І підготовка шляхів руху військ, і шляхи передислокації військ, і підготовка протиповітряної оборони. Забезпечення громадського порядку, протидії диверсійній терористичній діяльності.

Сборы резервистов будут проходить на Харьковщине до 22 декабря.