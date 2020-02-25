Харьковская область обеспечена всем необходимым на случай выявления коронавируса - ХОГА

Область обеспечена всем необходимым на случай выявления коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

Он рассказал о мерах, принимаемых в регионе для предотвращения заноса и распространения коронавируса 2019-nCoV.

По его словам, Харьковская область получила 200 экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

Также чиновник напомнил, что Харьковская область одна из первых в стране отреагировала на сложившуюся в мире ситуацию, – и уже 28 января у нас состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное вопросу коронавируса 2019-nCoV.

Также, по его информации, уже принято решение о создании в области временной противоэпидемической комиссии, состав которой в ближайшее время будет утвержден распоряжением председателя областной государственной администрации.

«Мы уже отработали механизмы работы, разработан план мероприятий. Мы готовы в случае, если вирус будет зафиксирован в области, действовать соответствующим образом. Сегодня у нас есть диагностические тест-системы для выявления коронавируса, постоянный запас лекарственных средств, в частности, противовирусных препаратов и антибиотиков, средств индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных средств. В больницах есть необходимое и готовое к работе медицинское оборудование, в том числе реанимационное, для оказания, при необходимости, интенсивной помощи больным», - рассказал Михаил Черняк

Для обеспечения медицинских учреждений региона всем необходимым из областного бюджета дополнительно выделены более 600 тысяч гривен: на приобретение лекарственных средств, диагностических тест-систем, средств индивидуальной защиты персонала. Из этих средств 100 тысяч гривен будет передано Харьковскому областному лабораторному центру для усиления его функциональных возможностей.

Также в области проводятся дополнительные обучения и тренинги медицинского персонала. На них врачей учат, как реагировать в случаях подозрения на коронавирус 2019-nCoV, а также правилам отбора материала у больных с подозрением на заболевание, правилам отправки его в вирусологическую референс-лабораторию. Определены бригады экстренной помощи, которые при подозрении на коронавирус будут действовать соответствующим образом.

Кроме того, для предотвращения распространения вируса обустроены санитарно-карантинные пункты в Международном аэропорту «Харьков» и на пункте пересечения границы «Гоптовка».

«На данный момент ни одного случая заболевания в области не выявлено. Граждане, которые за это время прибывали к нам из Китая, были обследованы в инфекционной больнице. Те, у кого были симптомы ОРВИ, вылечены, у одного пациента не подтвержден коронавирус. При этом мы понимаем, что инкубационный период составляет до месяца, поэтому готовы к любому развитию событий», - отметил Михаил Черняк.

Заместитель председателя ХОГА призвал жителей области своевременно обращаться за помощью врачей в случае болезни.

«Первичные проявления коронавируса 2019-nCoV похожи на обычное ОРВИ, поэтому его сложно диагностировать сразу. С врачами проведена работа, они знают признаки болезни и должны при подозрении направлять пациентов к инфекционистам. Многое зависит от самого человека. Нужно своевременно обращаться к врачам. Не надо заниматься самолечением», - подчеркнул заместитель руководителя области.

Также он призвал жителей области не паниковать из-за сплетен и непроверенной информации о вирусе.

«Приятно, что когда мы принимали самолет из Уханя, харьковчане вели себя корректно и цивилизованно. На сегодня нет никакого риска, ситуация полностью под контролем, - сказал Михаил Черняк. - Сегодня в целом распространяется много слухов в сфере здравоохранения. Это неправда, ни одна больница не закроется, сокращение сети невозможно согласно Конституции Украины. Любые политические игры вокруг медицинской сферы неуместны. Уверяю, что любой человек, который нуждается в помощи, ее получит», - сказал он.