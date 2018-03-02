Обмен на Гоптовке. Как Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака из плена освободили

Из «Газели» выходят пограничники. Их встречает генерал.

С личными вещами в руках и в шапках формы украинских пограничников Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак снова на родной земле.

Сегодня после четырехмесячного плена агрессоры обменяли наших ребят на двух своих силовиков Аскара Кулуб и Владимира Кузнецова.

Офицеры Сумского пограничного отряда перестали выходить на связь осенью 2017-го. Их попросту похитили российские наемники.

Спецоперацией по освобождению пленников руководил лично главнокомандующий, поэтому первый звонок о прибытии военнослужащих генерал-лейтенант Петр Цигикал делает Президенту:

Петр Цигикал, глава ГПСУ

Доповідаю: за вашим наказом військовослужбовці Державної прикордонної служби - Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь - повернуті на територію України

Сами пограничники немногословны, видно, что пережили тяжелую ночь. Им только накануне объявили, что состоится обмен. Больше всего они хотят увидеть родных

Богдан Марцонь, пограничник

Дякую всім, дякую, що не лишили нас. - Ви скучили за рідними? - Дуже скучив. - Яке у вас зараз найбільше бажання? - Обняти їх, і не відпускати ніколи. І ніколи нікуди від них не відлучатися

Говорят, что их удерживали, как и всех заложников. Подробностей не сообщают, единственную деталь открывает Петр Цигикал: признается - переговоры с Россией были сложными

Петр Цигикал, глава ГПСУ

Був звонок на найвищому рівні і це була перемовина на обмін двох прикордонників російських, які незаконно потрапили на територію України, на адмінмежі з АТО Крим. Ви ж розумієте, країна-агресор не йде на простий обмін. Були складні перемовини, і вже після втручання безпосередньо президента України це питання було вирішене. До того нічого ніхто не хотів робити.

После брифинга освобожденных пограничников отправили на вертолете в Киев, где их ждали семьи.

Оба заверили, что хотят продолжить охранять украинскую границу, но сначала им придется пройти курс реабилитации.