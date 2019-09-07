Обмен пленными: кого Украина выдала России – список

По данным источников УП, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.
Владимир Цемах
Кирилл Вышинский
Виктор Агеев, 13.09.1995
Александр Баранов, 11.08.1983
Аслан Басханов, 06.04.1966
Елена Бобовая, 26.04.1972
Андрей Васьковский, 25.12.1991
Руслан Гаджиев, 10.02.1973
Владимир Галич, 18.01.1948
Сергей Гнатьев, 13.04.1988
Анна Дубенко, 18.08.1982
Станислав Ежов, 22.06.1978
Аркадий Жидких, 19.11.1967
Игорь Кимаковский, 28.04.1972
Ольга Ковалис, 07.08.1968
Сергей Коверник, 16.02.1978
Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
Андрей Костенко, 18.09.1984
Алексей Лазаренко, 13.10.1985
Сергей Лазарев, 07.05.1957
Юрий Ломако, 04.02.1961
Петр Мельничук, 12.07.1972
Евгений Мефедов, 22.05.1983
Максим Одинцов, 25.04.1983
Юлия Просолова, 13.07.1988
Александр Ракущин, 19.03.1963
Антонина Родионова, 06.09.1969
Александр Саттаров, 28.12.1980
Алексей Седиков, 10.10.1979
Тарас Синичак, 24.06.1977
Александр Тарасенко, 10.07.1970
Андрей Третьяков, 18.10.1973
Виктор Федоров, 18.07.1969
Денис Хитров, 28.04.1977
Павел Черных, 04.08.1975
В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.
Напомним, самолеты с лицами, которые подлежат обмену, вылетели сегодня, 7 сентября, из Москвы и Киева после 12:00.