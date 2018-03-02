Обмен украинских пограничников: из пункта пропуска Гоптовка военных доставят в госпиталь

Освобожденных украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака из пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области доставят в госпиталь.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Там военным окажут необходимую медицинскую помощь.

Глава украинского государства поздравил пограничников с освобождением. Он отметил, что этому "предшествовала большая работа".

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ возле границы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака в обмен на россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.