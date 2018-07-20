Обнаружена новая кибератака, нацеленная на госучреждения Украины

Компания ESET обнаружила новую кибершпионскую кампанию, нацеленную на госучреждения Украины.

Как отмечает SecurityLab, злоумышленники заражают компьютеры жертв вредоносным ПО для хищения данных и аудиозаписи разговоров. Для этого используется троян для удаленного доступа Vermin и еще два вредоносных вируса - Sobaken и Quasar, последний из которых является ПО с открытым исходным кодом.

Вредоносное программное обеспечение распространяется посредством фишинговых писем и уже заразило компьютерные сети множества украинских госучреждений. По словам специалистов, данная кампания активна, по меньшей мере, с октября 2015 года.

Vermin является наиболее мощным из трех вредоносных вирусов. Помимо выполнения стандартных задач, таких как мониторинг происходящего на экране, загрузка дополнительной полезной нагрузки и файлов, он также содержит набор дополнительных функций, позволяющих полностью скомпрометировать устройство жертвы. В частности, он может включать запись звука, похищать пароли и считывать нажатия клавиш.

Помимо этого, атакующие используют трояны Quasar и Sobaken. Quasar представляет собой вредоносное ПО с открытым исходным кодом, оснащенное набором команд для слежки и хищения данных из зараженной системы. Sobaken - модифицированная версия Quasar, в которой отсутствуют некоторые функции, однако, ее исполняемый файл меньшего размера, а следовательно, ее легче скрыть.

Вредоносная программа самостоятельно удалится, если раскладка клавиатуры жертвы не является русской или украинской, либо если IP-адрес устройства не российский или украинский. В настоящее время неясно, кто именно стоит за атаками. Несмотря на то, что атакующие не обладают серьезными навыками и не имеют доступ к неизвестным уязвимостям нулевого дня, они довольно успешно используют социальную инженерию для распространения вредоносного ПО и сокрытия своей деятельности в течение длительного периода времени, отметили исследователи.

Напомним, летом 2017 года Украина подверглась массовой кибератаке посредством вируса Petya, ставшей большой неожиданностью для страны. Petya фактически остановил треть экономики Украины на несколько дня.

Осенью произошла еще одна кибератака с использованием вируса-шифровальщика.

Весной 2018 года американские спецслужбы помогли заблокировать кибератаку на Украину посредством вируса VPNFilter.