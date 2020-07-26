Обновлен протокол лечения COVID-19: в список препаратов включили "Дексаметазон"

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения COVID-19 в Украине. Об этом рассказал на брифинге 26 июля глава Минздрава Максим Степанов. В частности, из протокола полностью исключили препараты «Лопинавир» и «Ритонавир», но добавили препарат «Дексаметазон».

Однако последний можно использовать только в стационарных условиях и под наблюдением врачей, пояснил Степанов. Это гормональное лекарственное средство назначается пациентам с тяжелым течением коронавирусной болезни и кислородной зависимостью. Использовать «Дексаметазон» амбулаторно, при лечении легких и среднетяжелых пациентов с COVID-19, нельзя.

«Был добавлен препарат «Дексаметазон». Я хотел бы отметить, что это гормональный препарат, и очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. А он используется исключительно при кислородозависимых состояниях, то есть, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности», - отметил Степанов.

Министр добавил: использование препарата без наблюдения врача может серьезно навредить здоровью.

В новом протоколе также предусмотрено расширение применения препарата «Ремдесивир» при лечении больных коронавирусом и изменено использование гидроксихлорохина – теперь его можно применять при средней степени тяжести заболевания и только для лечения взрослых.