Обратное переименование проспекта Григоренко: опубликован проект решения мэрии

18 июня 2019 г. 16:10

Горсовет  планирует обратно переименовать Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Игорь Черняк.

"Появился проект решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко. Вернее, технически вопрос называется "О рассмотрении электронной петиции".

Так вот даже по тексту слово "переименование" не употребляется. Предлагается вернуть предыдущее историческое названее проспекту Петра Григоренко.

А также назвать в честь Петра Григоренко улицу, соединяющую улицу Рымарскую и улицу Клочковскую. Насколько я понял, речь идет о новой улице, которая сейчас как раз прокладывается", - написал он.

Кроме того, Черняк опубликовал фото проекта данного решения.

В тексте значится, что депутатам предлагают поддержать электронную петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова, "поскольку жизнь и деятельность Жукова Г.К. связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во время Второй мировой войны 1939 - 1945 годов ".

Напомним, что сессия горсовета, на которой будут рассматривать вопрос переименование проспекта, состоится завтра, 19 июня.

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