Обрезка "под столб": петиция о запрете омолаживающего кронирования деревьев в Харькове набрала больше половины подписей

Активное обсуждение обрезки деревьев "под столб" в социальных сетях началось еще в марте и до сих пор не утихает. Харьковчане возмущаются - такой способ "кронирования" выглядит неэстетично, кроме того, жалуются - после того, как в разных районах города поработал икоммунальщики. спрятаться от жары летом будет значительно тяжелее. Городские чиновники в ответ на многочисленные жалобы харьковчан, в свою очередь. подчеркивают, таким образом украшают город, поскольку уверены - множество харьковских деревьев своё уже отслужили.

Алексей Богач, дир. Деп. коммунального хозяйства Харьковского горсовета:

К сожалению, деревья которые существуют в городе Харькове, они изжили себя, и кронировкой мы продлеваем им жизнь и так называемой санитарной кронировкой мы украшаем.

Активисты, изучив тендеры на проведение работ. подсчитали, что в прошлом году было выделено свыше 6 миллионов гривен на благоустройство города: в эту сумму вошли затраты на разбивку клумб, уход за газонами, снос деревьев и кронирование. В течение года горсовет, констатирует активист экологической группы "Печенеги" Сергей Шапаренко, принял решение об удалении почти 9 сотен деревьев и обрезку больше полутора миллионов зеленых насаждений. Насколько существенными были расходы из бюджета города именно на так называемое "омолаживающее кронирование", подчеркивает Шапаренко, трудно, ведь в тендерах конкретных адресов и сумм. которые пошли на обрезку деревьев в этих местах нет. Но, уверяет он, для экологии Харькова кромсание деревьев "под столб" неуместно.

Сергей Шапаренко, представитель екологической группы "Печенеги":

У нас город уже планировался под лучшие условия жизни. Под условия жизни современные. Под загрузку транспортом, поэтому и высаживались деревья, их нельзя обдирать полностью под ствол, в том же самом Львове, в том же Таллине, в центре города, где деревьев нету, там днем и машин нету.

Тем временем, петиция на сайте горсовета с требованием запретить омолаживающее кронированиие деревьев "под столб" уже набрало больше половины подписей, но для его рассмотрения городскими чиновниками необходимо набрать еще больше 2 тысяч - чтобы поддержать эту инициативу у харьковчан осталось около 4 недель.