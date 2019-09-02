 

Обрушение моста на окружной: дорожники попросили помощи у полиции

02 сентября 2019 г. 14:59
302 просмотра

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области,на поврежденном мосту продолжаются монтажные работы.

На прошлой неделе дорожники установили посты дежурства, блоки, светоэлементы.

"Также мы обратились в полицию по поводу организации круглосуточного дежурства правоохранителей на перекрытом участке", - сообщил заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области Сергей Пляка.

Напомним, автомобильный мост на окружной обрушился 25 августа.

Открыто уголовное производство двум статьям -  ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.