Обрушение моста на окружной: дорожники попросили помощи у полиции

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области,на поврежденном мосту продолжаются монтажные работы.

На прошлой неделе дорожники установили посты дежурства, блоки, светоэлементы.

"Также мы обратились в полицию по поводу организации круглосуточного дежурства правоохранителей на перекрытом участке", - сообщил заместитель начальника по развитию дорог САД в Харьковской области Сергей Пляка.

Напомним, автомобильный мост на окружной обрушился 25 августа.

Открыто уголовное производство двум статьям - ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.