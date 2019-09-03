Обрушение моста на окружной: полиция получит документацию по его ремонту за 40 лет - ХАЦ

Суд разрешил правоохранителям получить доступ к договорам на проведение каких-либо работ на мосту, расположенному на путепроводе М-18 на участке 0 + 680, которые заключались и выполнялись с 1977 года.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановления Октябрьского районного суда Харькова от 29 августа.

Также правоохранителям позволили получить сметы, акты выполненных работ, всю документацию, касающуюся этого сооружения, технические заключения, состояния конструкций с момента ведения в эксплуатацию за период с 1977 года по настоящее время, включая выводы экспертов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Кроме того, назначен ряд экспертиз. Так правоохранители планируют установить, соответствуют ли фактические конструктивные элементы и их составляющие (класс бетона, марка арматуры) путепровода, расположенного на участке 0 + 680 трассы М-18, проектной документации и возможные причины разрушения.

Напомним, что 25 августа в Харькове обрушился автомобильный мост.

По факту разрушения части моста открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

В «Укравтодоре» считают, что причиной разрушения моста стал проезд и торможения перегруженного грузового транспортного средства.

Кроме того, в ХАЦ отметили, что в судебном реестре нет информации по поиску правоохранителями грузовика, который проехал по мосту перед его разрушением.