ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о потере беспилотника дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения) ", - сказано в отчете СММ.

Пытаясь осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.