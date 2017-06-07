ОБСЕ увеличит число наблюдателей на Донбассе с 700 до 1000 человек

Министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о намерении ОБСЕ увеличить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Донбассе с 700 до 1000 человек.

"Как председатель ОБСЕ, я уполномочен проинформировать вас, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет увеличена с 700 до 1 тыс. наблюдателей", - заявил Курц на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Также Курц отметил намерение ОБСЕ улучшить материальное обеспечение миссии, в частности, для увеличения эффективности наблюдения ночью.

Напомним, в среду президент Петр Порошенко в ходе встречи Курцем призвал активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.