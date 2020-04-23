Обсервация: как живут украинцы, пересекающие границу в Харьковской области?

Сегодня, 23 апреля, председатель ХОГА посетил один из двух санаториев Харьковщины, где на обсервации находятся 19 граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, отметив, что проживание и питание для людей, которые находятся на обсервации в нашем регионе, бесплатное.

«Санаторий отвечает всем условиям для обсервации, которые были определены и утверждены Минздравом и главным санврачом Украины. Действительно, это ограничение: 14 дней необходимо находиться в одном месте, но даже при этих ограничениях люди, которые здесь находятся, довольны. Они сообщают, что условия очень хорошие. Подтверждение этому - то, что у нас есть даже обращение из-за границы. Люди, которые там находятся (даже не жители нашей области) спрашивают, можно ли попасть на обсервацию сюда. Я задавал врачам вопрос, есть ли какие-то жалобы, - жалоб нет. В том числе и в ХОГА жалобы не поступают», - отметил Алексей Кучер.

Он сообщил, что сейчас в области на обсервации находятся 23 человека, 19 из них - в санатории «Роща».

«Все пациенты получают 3-разовое питание, причем имеют возможность выбора. Индивидуально подходим к каждому пациенту. Есть пациент с сахарным диабетом. Корректируем диету в соответствии с основными заболеваниями», - сказала начмед санатория Ольга Грязева.

Три раза в день людям, находящимся на обсервации, измеряют температуру. Дважды в день персонал дезинфицирует палаты. Также проводят регулярную дезинфекцию других помещений санатория: коридоров, холла, лифтов и тому подобное.

Сотрудники санатория, которые ухаживают за людьми на обсервации, также не покидают территорию учреждения.

«Для них выделили отдельный 2-этажный корпус, где они находятся. Пройдя полную дезинфекцию и обработку, они снимают с себя одноразовые костюмы, выходят по определенной дорожке и идут к себе в корпус», - пояснила начмед.

Она также отметила, что сейчас все пациенты здоровы, за все время обсервации ни у кого не было обнаружено повышенной температуры или других признаков заболеваний.