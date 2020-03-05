Обсервация в Новых Санжарах: эвакуированные из Уханя сегодня покинут медцентр

Сегодня, 5 марта, в 12:00 истекает срок обсервации в медцентре Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского Уханя, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Накануне были получены лабораторные исследования, которые завершают полный цикл исследований по обсервации. По их результатам, ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который имел какой-либо контакт с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было выявлено случаев или даже подозрений на новый коронавирус", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Как сообщалось, 20 февраля спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

В обсервации вместе с эвакуированными гражданами находится и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сама себя поместившая под карантин в знак солидарности.